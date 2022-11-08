Москва, 8 ноября, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 ноября 2022 года составило 2 трлн 464,6 млрд рублей, или 75,8% от плановых бюджетных назначений. Такую предварительную оценку приводит пресс-служба Минфина России.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов России

Согласно данным ведомства, лидером по исполнению расходов за январь–октябрь стал национальный проект «Наука и университеты», средства по которому освоены на 85,6% от годового плана. За ним следуют нацпроекты «Культура» — 83,6%, «Демография» — 82,9%.

Расходы по транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за десять месяцев исполнены на 82,5% от годового плана.

Исполнение расходов по нацпроекту «Жильё и городская среда» составило 77,8%, «Туризм и индустрия гостеприимства» — 77,4%, «Безопасные качественные дороги» — 77,1%, «Здравоохранение» — 76,5%, «Производительность труда» — 72,3%, «Образование» — 70%.

Самое низкое исполнение расходов отмечено по национальным проектам «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — 65,7%, «Экология» — 64,3%, «Международная кооперация и экспорт» — 62,8%, «Цифровая экономика» — 42,3%.