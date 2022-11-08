Грозный, 8 ноября, 2022, 17:52 — ИА Регнум. В структуре правительства Чечни произошли изменения. В одно ведомство объединены министерство по делам молодежи и министерство спорта. Его руководителем назначен Иса Ибрагимов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава миннаца Ахмед Дудаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Чечня

Он поздравил нового назначенца с должностью в объединенном министерстве физической культуры, спорта и молодежной политики и выразил уверенность, что Ибрагимов справится с возложенным на него делом, так как «зарекомендовал себя как грамотный управленец и надежный соратник главы Чечни Рамзана Кадырова».

Напомним, ранее в Чечне уже существовало министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике. В 2021 году оно по решению Рамзана Кадырова было упразднено. Вместо него появились два министерства — спорта и по делам молодежи. Первое из них возглавил Валид Эдилов, второе — Иса Ибрагимов. В новом ведомстве Эдилов назначен заместителем министра.