Тбилиси, 8 ноября, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Европарламентарий от Литвы Раса Юкнявичене назвала экс-премьера Грузии Бидзину Иванишвили «единственным настоящим олигархом», который контролирует всю страну, сообщает 8 ноября грузинский телеканал «Формула».

Kmu.gov.ua Раса Юкнявичене

«Европейский парламент уже высказал свое мнение один раз в июле, когда мы приняли резолюцию. Иванишвили был упомянут в ней, потому что с ним всё ясно. Мы понимаем, что Грузия находится в ситуации, отличной от [бывш. УССР], и когда часть политиков говорит, что они хотят принять закон, аналогичный киевскому, они должны понимать, что в Грузии ситуация совершенно иная, потому что все видят, что в Грузии есть один олигарх, настоящий олигарх, который контролирует всё, и что именно поэтому он был включён в резолюцию», — сказала Юкнявичене.

Она также подчеркнула, что все, кто наблюдает сейчас за Грузией, оказались шокированы тем, что грузинское правительство оказалось «не на правильной стороне» в противостоянии с Россией.

Напомним, что депутаты Европарламента предлагают внести поправки в годовой отчет о соглашения об ассоциации Грузии с ЕС. В этих поправках говорится о санкциях против Иванишвили и о преследовании грузинским правительством владельцев «критически настроенных» СМИ.