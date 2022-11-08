Пушкин, Санкт-Петербург, , 17:48 — REGNUM Специалисты завершили реставрационные работы на старинном мосту в Александровском парке Царского Села. Об этом 8 ноября сообщили в группе ГМЗ «Царское Село» в социальной сети «ВКонтакте».

Осень в парке Царского Села Дарья Драй © ИА REGNUM

Мост соединяет берега Виттоловской протоки, находится рядом с павильоном «Шапель». Над проектом в своё время работал архитектор Адам Менелас.

В рамках реставрации специалисты провели 17 видов работ. Мастера РПНЦ «Специалист» смогли вернуть мосту прочность и совершенство. Переправу приводили в нормальное состояние за счёт внебюджетных средств музея-заповедника. На это потребовалось почти два года.

Отметим, что с самого начала мост был деревянным. Уже в начале XX века его заменили на металлический, таким он и дошёл до наших дней.

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