Пушкин, Санкт-Петербург, 8 ноября, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Специалисты завершили реставрационные работы на старинном мосту в Александровском парке Царского Села. Об этом 8 ноября сообщили в группе ГМЗ «Царское Село» в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Драй ИА REGNUM Осень в парке Царского Села

Мост соединяет берега Виттоловской протоки, находится рядом с павильоном «Шапель». Над проектом в своё время работал архитектор Адам Менелас.

В рамках реставрации специалисты провели 17 видов работ. Мастера РПНЦ «Специалист» смогли вернуть мосту прочность и совершенство. Переправу приводили в нормальное состояние за счёт внебюджетных средств музея-заповедника. На это потребовалось почти два года.

Отметим, что с самого начала мост был деревянным. Уже в начале XX века его заменили на металлический, таким он и дошёл до наших дней.