Калуга, 8 ноября, 2022, 17:53 — ИА Регнум. В Калужской области по состоянию на начало ноября 2022 года отмечено 198 неблагополучных пунктов по лейкозу крупного рогатого скота (практически на территории всех районов области за исключением Боровского района и города Обнинска), в том числе 140 неблагополучных пунктов в личных подсобных хозяйствах. Об этом 8 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в комитете ветеринарии при правительстве области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Корова

На территории Бабынинского района зафиксирован один пункт по бруцеллезу мелкого рогатого скота. Карантин введён по артриту-энцефалиту коз на территории Калуги и варроатозу пчёл в Сухиничском районе.

Ранее ограничительные мероприятия (карантин) отменены в пяти неблагополучных по лейкозу крупного рогатого скота пунктах на территории Дзержинского, Людиновского, Ульяновского и Юхновского районов, в одном неблагополучном пункте по артриту-энцефалиту коз на территории Бабынинского района, в эпизоотическом очаге по африканской чуме свиней на территории Износковского района Калужской области.