Санкт-Петербург, , 17:51 — REGNUM Около 600 литров контрафактного алкоголя изъяли полицейские во время масштабных обысков по делу об обмане состоятельных клиентов в барах на улице Рубинштейна в Петербурге. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 8 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Обыски в барах в центре Петербурга пресс-служдба ГУ МВД по СПб и ЛО

«Сотрудники полиции обнаружили и изъяли около 600 литров «палёнки», а также специальные отдушки и эссенции, которые разбавленный спирт превращали в виски, коньяк и даже элитные игристые вина», — рассказали в Главке МВД, добавив, что там же был найден и изъят самогонный аппарат. Несколько канистр с готовой продукцией сыщики нашли во время обысков в барах на Рубинштейна.

Кроме того, при обысках по местам проживания злоумышленников полицейские изъяли 4,5 млн рублей, 700 долларов США, около 40 мобильных телефонов, 15 планшетов, 22 терминала оплаты банковскими картами и 24 флеш-карты.

«В следственные органы доставлены более 40 человек для проведения процессуальных действий и привлечения к ответственности в качестве подозреваемых», — подытожили в пресс-службе ГУ МВД.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сотрудники уголовного розыска раскрыли мошенническую схему, участники которой обманывали подвыпивших состоятельных клиентов ночных клубов. Мошенники работали как минимум в девяти питейных заведениях на ул. Рубинштейна. С помощью промо-девушек и поддельного алкоголя они снимали со счетов клиентов деньги. В итоге как минимум 11 мужчин пострадали, а общий причиненный им ущерб составил 10,5 млн рублей.

В рамках уголовного дела правоохранительные органы провели более 50 масштабных обысков. В результате на улице Руставели в Калининском районе Петербурга был найден подпольный цех по производству и розливу спиртосодержащей продукции, которая затем в барах разливалась в бутылки с этикетками от элитного алкоголя.

Читайте ранее в этом сюжете: На главной «барной» улице Петербурга прошли обыски по делу о мошенничестве