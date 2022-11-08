Донецк, 8 ноября, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин принял кадровые решения. Соответствующие документы опубликованы на сайте врио главы ДНР 8 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Флаги ДНР

Указом от 7 ноября от исполнения обязанностей заместителя председателя правительства ДНР освобождён Владимир Антонов. Вместо него и. о. заместителя председателя правительства ДНР стала Лариса Толстыкина, ранее возглавлявшая министерство труда и социальной политики ДНР.

Кроме того, указом от 8 ноября Денис Стрельченко назначен исполняющим обязанности министра труда и социальной политики ДНР.