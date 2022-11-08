Новосибирск, 8 ноября 2022, 17:58 — REGNUM В дорожно-транспортном происшествии на новосибирской трассе с участием пассажирского автобуса пострадали семь человек. Об этом сообщили медики татарской районной больницы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Одному из пострадавших помощь врачи оказали на месте, от госпитализации он отказался. Ещё шесть человек в состоянии средней степени тяжести были направлены в хирургическое отделение больницы.
«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Проводятся следственные мероприятия по установлению причин ДТП», — прокомментировали в администрации Татарского района.
Напомним, вечером 8 ноября на 14 километре автодороги Татарск-Козловка перевернулся рейсовый автобус с пассажирами. Погибла семилетняя девочка. По данным регионального управления МВД России, автобус ПАЗ съехал в кювет и перевернулся.
Читайте также: Ребёнок погиб после опрокидывания автобуса на новосибирской трассе