Новосибирск, 8 ноября, 2022, 17:58 — ИА Регнум. В дорожно-транспортном происшествии на новосибирской трассе с участием пассажирского автобуса пострадали семь человек. Об этом сообщили медики татарской районной больницы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МВД РФ по Новосибирской области В Новосибирской области опрокинулся автобус с пассажирами

Одному из пострадавших помощь врачи оказали на месте, от госпитализации он отказался. Ещё шесть человек в состоянии средней степени тяжести были направлены в хирургическое отделение больницы.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Проводятся следственные мероприятия по установлению причин ДТП», — прокомментировали в администрации Татарского района.

Напомним, вечером 8 ноября на 14 километре автодороги Татарск-Козловка перевернулся рейсовый автобус с пассажирами. Погибла семилетняя девочка. По данным регионального управления МВД России, автобус ПАЗ съехал в кювет и перевернулся.

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