Лондон, , 21:38 — REGNUM На 99-м году ушёл из жизни британский актёр Лесли Филлипс, которого поклонники серии фильмов о Гарри Поттере знают по роли Распределяющей шляпы. Об этом 8 ноября сообщает газета The Guardian.

Гарри Поттер. Постер

Причиной смерти актёра стала продолжительная болезнь, отмечается, что ранее он перенёс два инсульта. «Я потеряла прекрасного мужа, а общественность потеряла действительно великого шоумена. Он был просто национальным достоянием», — сказала журналистам вдова покойного Зара Карр. Он отметила, что Филлипс всегда пользовался популярностью у людей и был в центре внимания, где бы ни оказался.

Для справки: Лесли Филлипс родился 20 апреля 1924 года, впервые на театральную сцену он поднялся в 14 лет после чего сыграл в множестве различных спектаклей. Он озвучил Распределяющую шляпу в фильмах «Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и тайная комната» и «Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 2». Филлипс также снялся в картинах «Багдадский вор», «Чисто английское убийство», «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Быть Стэнли Кубриком» и других.