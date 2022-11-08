Елабужский район, Татария, , 17:41 — REGNUM Один человек погиб, еще трое пострадали в результате дорожной аварии с участием грузовика и автобуса в Татарии. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

В Елабужском районе столкнулись автобус «Нефаз» и «КамАЗ». По предварительным данным, водитель грузовика столкнулся с вахтовым автобусом, перевозившим рабочих местного предприятия. В результате ДТП один человек погиб, еще трое пострадали.

В региональной прокуратуре уточнили, что авария произошла около 16:19 (мск). По факту ДТП организована проверка, передает «Интерфакс-Поволжье».

Ранее ИА REGNUM передавало, утром 26 октября в ДТП в Елабужском районе попали легковой автомобиль и пассажирский автобус. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля и пострадал один пассажир автобуса.

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