Тамбов, , 17:54 — REGNUM Обстоятельства гибели 29-летней женщины и её трёхлетнего сына устанавливают следователи в Ржаксинском районе Тамбовской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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Тела погибших обнаружили при тушении пожара в жилом доме по улице 8 Марта в деревне Кареевка. Следователям предстоит установить причины, повлекшие гибель людей.

В прокуратуре района также организовали процессуальную проверку, ход и результаты которой поставлены на контроль в прокуратуре Тамбовской области.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о пожаре в частном доме поступила спасателям около 11:30, пожарным потребовалось больше часа на ликвидацию горения.