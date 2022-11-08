Курск, , 17:32 — REGNUM Учеников школ в шести приграничных районах Курской области перевели на дистанционный режим обучения с 7 ноября, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Удаленное образование Mos.ru

«Решение затронуло в Беловском районе 15 школ; Глушковском — три школы и четыре филиала; Кореневском — девять школ; Рыльском — 12 школ и 16 филиалов; Суджанском — шесть школ; Хомутовском — одну школу и один филиал», — уточнили в администрации.

В то же время к очному формату работы вернулись в девяти школах в Глушковском районе, в 16 школах в Суджанском районе, в восьми — в Кореневском районе, в пяти школах и четырёх филиалах в Хомутовском районе.

На данный момент на дистанционном обучении в Курской области остаются более 5,5 тыс. школьников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о переводе школьников на дистанционное обучение также было принято в Белгородской области — оно касается школ в приграничных районах.