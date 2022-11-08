Барселона, Испания, 8 ноября, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Руководство каталонской «Барселоны» планирует расстаться с 28-летним фланговым нападающим сборной Нидерландов Мемфисом Депаем в ближайшее зимнее трансферное окно. Об этом 8 ноября сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

«Барселона»

По информации источника, сам футболист намерен покинуть «сине-гранатовых» бесплатно, так как хочет получить бонус от нового клуба. Действующее соглашение Депая с «Барселоной» рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне Мемфис Депая сыграл лишь в трех официальных матчах за каталонский клуб во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Эльче». Большую часть сезона нидерландец пропустил из-за травмы подколенного сухожилия.