Вашингтон, , 17:48 — REGNUM Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд 8 ноября прибыла в Киев в рамках незапланированного визита, сообщил в Twitter директор по коммуникациям американского представительства Нейт Эванс.

Территория б. УССР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, американский дипломат планирует провести «целый ряд встреч» с представителями киевского режима и продемонстрировать «непоколебимую поддержку Соединенных Штатов».

Напомним, что на прошлой неделе Киев посетил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, встретившись с главой киевского режима Владимиром Зеленским, а также с руководителем его офиса Андреем Ермаком.

Ранее бывший глава дипмиссии США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл заявил, что присоединение б. УССР к НАТО является неприемлемым для России.

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