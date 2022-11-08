Вашингтон, 8 ноября, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд 8 ноября прибыла в Киев в рамках незапланированного визита, сообщил в Twitter директор по коммуникациям американского представительства Нейт Эванс.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Территория б. УССР

По его словам, американский дипломат планирует провести «целый ряд встреч» с представителями киевского режима и продемонстрировать «непоколебимую поддержку Соединенных Штатов».

Напомним, что на прошлой неделе Киев посетил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, встретившись с главой киевского режима Владимиром Зеленским, а также с руководителем его офиса Андреем Ермаком.

Ранее бывший глава дипмиссии США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл заявил, что присоединение б. УССР к НАТО является неприемлемым для России.