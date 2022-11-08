Челябинск, , 17:32 — REGNUM Выбросы в окружающую среду на территории Челябинска с начала 2022 года были снижены на 22%. Об этом заявил на встрече в региональном Заксобрании замгубернатора Челябинской области Александр Козлов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как пишет издание «Первое областное», на встречу пришли депутаты, промышленники и эксперты. В ходе встречи Козлов отметил, что в Челябинске объём выбросов был снижен на 21,7%. В Магнитогорске цифра меньше — 7,9%, но, по словам чиновника, тоже значимая.

Также Козлов подчеркнул, что вопросы экологии не отошли на второй план даже несмотря на нынешнюю политическую геообстановку. «Губернатор Алексей Текслер держит это направление на личном контроле и считает его ключевым фактором стабильного социально-экономического развития региона», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, Челябинск несколько лет подряд является одним из наиболее неблагополучных в экологическом плане городов России. Местные жители регулярно жалуются на смог и запах гари.