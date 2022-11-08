Йошкар-Ола, , 20:21 — REGNUM Глава МВД России Владимир Колокольцев в режиме видеоконференцсвязи представил нового руководителя управления МВД по Марий Эл Андрея Вырвича, сообщает пресс-служба республиканского ведомства. Он был назначен на пост министра внутренних дел по республике указом президента РФ Владимира Путина 31 октября.

Глава МВД Марий Эл Андрей Вырвич пресс-служба управления МВД по Марий Эл

Колокольцев отметил, что на предыдущих местах работы Вырвич зарекомендовал себя вдумчивым специалистом и эффективным управленцем. Также глава МВД РФ подчеркнул, что новый министр обладает достаточными деловыми и личными качествами, позволяющими профессионально исполнять долг, в кратчайшие сроки оценить оперативную обстановку в новом субъекте и сосредоточить усилия коллектива на решении поставленных задач.

Министр внутренних дел по Республике Марий Эл полковник полиции Андрей Вырвич поблагодарил руководство МВД России и правительство региона за оказанное ему доверие.

ИА REGNUM напоминает, в июле текущего года предыдущий министр внутренних дел по республике генерал-майор Сергей Волчков был освобожден от должности. Он возглавлял министерство с 2019 года.