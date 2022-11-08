В Марий Эл представили нового министра внутренних дел
Йошкар-Ола, 8 ноября, 2022, 20:21 — ИА Регнум. Глава МВД России Владимир Колокольцев в режиме видеоконференцсвязи представил нового руководителя управления МВД по Марий Эл Андрея Вырвича, сообщает пресс-служба республиканского ведомства. Он был назначен на пост министра внутренних дел по республике указом президента РФ Владимира Путина 31 октября.
Колокольцев отметил, что на предыдущих местах работы Вырвич зарекомендовал себя вдумчивым специалистом и эффективным управленцем. Также глава МВД РФ подчеркнул, что новый министр обладает достаточными деловыми и личными качествами, позволяющими профессионально исполнять долг, в кратчайшие сроки оценить оперативную обстановку в новом субъекте и сосредоточить усилия коллектива на решении поставленных задач.
Министр внутренних дел по Республике Марий Эл полковник полиции Андрей Вырвич поблагодарил руководство МВД России и правительство региона за оказанное ему доверие.
ИА REGNUM напоминает, в июле текущего года предыдущий министр внутренних дел по республике генерал-майор Сергей Волчков был освобожден от должности. Он возглавлял министерство с 2019 года.