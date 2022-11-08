Таганрог, Ростовская область, 8 ноября, 2022, 17:29 — ИА Регнум. В Таганроге (Ростовская область) по делу о 40-миллионной взятке задержан заместитель начальника местного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России. Об этом сообщает ряд интернет-изданий со ссылкой на источник в силовых структурах.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

Задержанного борца с коррупцией подозревают в посредничестве в передаче крупной суммы денег. Предположительно, взятка была передана в обмен на уничтожение материалов проведённой проверки в отношении крупного предприятия Таганрога.

ИА REGNUM не располагает официальным подтверждением или опровержением данной информации.