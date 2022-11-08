Курск, 8 ноября, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Попытку атаковать с помощью дрона подстанцию Глушковской РЭС Курской области предприняли ВСУ 8 ноября, сообщил в соцсетях губернатор Курской области Роман Старовойт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роман Старовойт

Он уточнил, что ВСУ с помощью дрона попытались сбросить на подстанцию самодельное взрывное устройство.

«Пострадавших нет, повреждения нанесены незначительные, на подачу электроэнергии это никак не повлияло», — сообщил Старовойт.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября ВСУ обстреляли село Гуево приграничного Суджанского района. Обошлось без пострадавших.