Санкт-Петербург, , 17:29 — REGNUM Агент 28-летнего центрального защитника «Зенита» и сборной России по футболу Дмитрия Чистякова Андрей Талаев опроверг информацию о том, что футболист выведен из основного состава клуба из Санкт-Петербурга.

Игрок ФК «Зенит» Дмитрий Чистяков Дарья Драй © ИА REGNUM

«Вернулся ли Чистяков к тренировкам с основным составом «Зенита»? Чтобы куда-то вернуться, нужно сначала оттуда уйти. Он никуда не уходил. Дима тренируется с командой», — цитирует Талаева издание «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Дмитрий Чистяков выведен из основного состава «Зенита» из-за результативной ошибки футболиста, совершенной в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 с «Ахматом» (1:2).

В текущем сезоне 28-летний защитник принял участие в девяти матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и не получил ни одной желтой карточки.