Грозный, 8 ноября, 2022, 17:46 — ИА Регнум. В Мариуполе состоялась благотворительная акция. Жителям города раздали тысячи комплектов теплой одежды, собранной по инициативе Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи.

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи

«Для жителей города фондом были закуплены комплекты зимней одежды Около тысячи теплых женских и мужских курток, а также более 1700 кофт разных размеров и форм переданы нуждающимся. Для людей, которые испытывают разные сложности и не имеют возможности приобрести тёплую одежду, такой подарок несёт большую ценность», — сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Доставили гуманитарный груз в освобожденный Мариуполь бойцы спецназа «Ахмат». Они также помогли в распределении теплой одежды между нуждающимися горожанами.