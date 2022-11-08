Вашингтон, 8 ноября, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Демократическая партия США вложила рекордные $320 млн в пропаганду абортов в текущем избирательном цикле, при этом отодвинув на второе место такие первостепенные проблемы в жизни американцев, как рост инфляции, спад экономики, миграционный кризис и разгул преступности, сообщает 8 ноября Fox News.

Демонстрация за легализацию абортов в США. 1989

Для сравнения, демократы вложили $140 млн в рекламу, посвященную борьбе с преступностью, и всего $31 млн на рекламу, касающуюся инфляции, которая достигла в этом году 40-летнего максимума.

При этом недавний национальный опрос New York Times показал, что только 5% зарегистрированных избирателей считают борьбу за репродуктивные права наиболее важной проблемой.

Напомним, что президент США Джо Байден ранее также «напугал» избирателей, заявив, что если республиканцы получат в Конгрессе США большинство и благодаря этому смогут принять закон, запрещающий в Соединённых Штатах аборты, он обязательно использует своё право вето.