Мелитополь, , 17:19 — REGNUM Об участии неонацистского подразделения «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также наёмников из Польши в боевых действиях в рядах ВСУ на Запорожском направлении заявил 8 ноября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире «России 24».

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отметив, что самой горячей точкой является сейчас территория «от Полог до Гуляйполя плюс непосредственно чуть южнее района Орехова», Рогов пояснил, что именно здесь сконцентрированы силы ВСУ, «включая польские подразделения и печально известное подразделение «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Он добавил, что неонацисты переброшены в Запорожскую область с Харьковского направления.

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