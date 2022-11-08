Мелитополь, 8 ноября, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Об участии неонацистского подразделения «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также наёмников из Польши в боевых действиях в рядах ВСУ на запорожском направлении заявил 8 ноября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире «России 24».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отметив, что самой горячей точкой является сейчас территория «от Полог до Гуляйполя плюс непосредственно чуть южнее района Орехова», Рогов пояснил, что именно здесь сконцентрированы силы ВСУ, «включая польские подразделения и печально известное подразделение «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Он добавил, что неонацисты переброшены в Запорожскую область с Харьковского направления.