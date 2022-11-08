Санкт-Петербург, 8 ноября, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Смольный рассматривает предложение ПАО «Газпром» по обновлению флота пассажирских судов Санкт-Петербурга с учетом использования сжиженного природного газа в качестве моторного топлива. Об этом сообщил 8 ноября вице-губернатор Санкт‑Петербурга Кирилл Поляков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Навигация по рекам и каналам в Петербурге

По словам чиновника, на территории города насчитывается пять внутренних водных путей федерального значения, семь — регионального, а также 25 водных путей Санкт-Петербурга. По этим водным дорогам ходит 425 пассажирских судов.

«Многие из них требуют первоочередного обновления. Средний возраст скоростных судов типа «Метеор», работающих на транспортных маршрутах, — 36 лет. Судов типов «Москва» и «Нева» — 38 лет и 48 лет соответственно. Типов «Фонтанка», «Мойка», «КС», «ПС», «Ладожанка» и особых проектов — 15-20 лет», — указал Поляков, отметив, что чем больше пассажировместимость судна, тем выше стоимость его строительства и тем реже обновляется флот.

Кроме того, судостроителям необходимо учитывать высотные габариты судоходных пролетов мостов в Санкт-Петербурге, что также увеличивает стоимость строительства.

«Вместе с судоходными компаниями готовы рассматривать проекты ПАО «Газпром» по обновлению флота пассажирских судов с учетом использования сжиженного природного газа в качестве моторного топлива», — подытожил вице-губернатор.