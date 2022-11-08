Новосибирск, , 17:16 — REGNUM В Новосибирской области на 11-м км автодороги Татарск — Козловка 8 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. ПАЗ опрокинулся. На месте от полученных травм скончалась семилетняя девочка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

В Новосибирской области опрокинулся автобус с пассажирами ГУ МВД РФ по новосибирской области

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло в 16:30 (время местное). Установлено, что водитель рейсового автобуса не справился с управлением. Автобус съехал в кювет и опрокинулся.

«В настоящее время имеются сведения о пяти пострадавших, находившихся в салоне автобуса. Им оказана медицинская помощь, они госпитализированы. Характер травм уточняется. Всего в салоне находилось 14 пассажиров», — уточнили в полиции.

Водитель освидетельствован, состояния опьянения не установлено. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.