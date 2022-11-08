Воронеж, , 17:46 — REGNUM Приём заявок на кремацию тел приостановил крематорий в Воронеже. Причиной стало отсутствие необходимых комплектующих для кремационной печи европейского производства. Об этом сообщили журналистам в крематории 8 ноября.

Крематорий Иван Шилов © ИА REGNUM

В крематории установлена печь чешского производства Tabo CS — аналогичными печами оборудованы многие российские крематории. На кремационной линии потребовался частичный ремонт блока основной камеры и замена одного из модулей системы.

«В настоящее время в крематории проводится техническое обслуживание линии. Работают как наши специалисты, прошедшие обучение, а также привлекаются официальные представители чешской компании Tabo CS. Прогнозировать сроки ремонтных работ невозможно в связи с ситуацией по ограничениям», — приводят «Вести Воронеж» комментарий представителей крематория.

Как сообщало ИА REGNUM, крематорий в Воронеже, строительство которого сопровождалось протестами со стороны жителей прилегающих районов, заработал в январе 2020 года.