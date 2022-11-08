Ярославль, 8 ноября, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Представители ярославской политической элиты в целом позитивно оценивают избрание мэром областного центра Артёма Молчанова. Пока что сам Молчанов не вызывает раздражения даже у представителей оппозиции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

мэрия Ярославля Артём Молчанов

«Назначение ожидаемое, будем надеяться, что в очередной раз мы получили человека, который постарается стать частью нашей жизни, нашего общества, — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Госдумы от «Справедливой России», в прошлом губернатор Анатолий Лисицын. — Он назначен руководителем красивого города, который любят ярославцы. Он грамотный специалист, если сумеет, то ярославцы полюбят его. Я не вижу в этом ничего страшного. Всё теперь в его руках».

Руководитель фракции «Единая Россия» в Ярославской областной думе Николай Александрычев считает, что Ярославль сделал «хорошее приобретение».

«Артём Владимирович, я с ним общался часто, он очень профессиональный управленец. Он и работал в органах муниципальной власти, и занимал серьёзные посты. Он абсолютно грамотен, очень работоспособен, — отметил Николай Александрычев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM. — И, самое главное: в нём есть желание сделать как можно больше хорошего для жителей города Ярославля. Я думаю это хорошее приобретение. Единственное, что бы хотелось, минимум на пять лет. Потому что очень много у нас менялись руководители за последнее время».

Единственной претензией к Молчанову остаётся лишь тот факт, что он не ярославец.

«Вот уже везде написали, что он перевёз свою семью в город Ярославль, но от этого он не может стать своим. Всё равно жители Ярославля, после назначений предыдущих, будут относиться с недоверием, — сказала корреспонденту ИА REGNUM председатель фракции КПРФ в облдуме Елена Кузнецова. — Тем более он пришёл на такое «наследство» не очень хорошее. Его предшественники затеяли транспортную реформу, бани, рынки продали».

Лидер ярославских справедливороссов Анатолий Грешневиков разошёлся во мнениях со своим однопарийцем Анатолием Лисицыным.

«Надежд никаких не возлагаю на назначенного. Только на прямые выборы. Ярославцы будут знать человека, известного своей позицией, взглядами, характером. А когда присылают человека неизвестного, какие могут быть ожидания? У меня лично никаких», — сказал Грешневиков.

А вот бывший депутат Госдумы, сейчас областной парламентарий Илья Осипов полон оптимизма.

«Надеемся, что у него получится. Мне удалось поработать с ним предыдущий год, пока он работал в правительстве. Отмечу, что это один из самых погружённых в проблематику людей, и даже какие-то вещи, которые он не знал, он стремился разобраться досконально и только после этого принимать решения. Всегда сам лично приходил на комитеты в областную думу, потому что считал, что донести до каждого депутата позицию правительства крайне важно. И ни разу не продавливал решения какие-то, а всё-таки путём раскрытия темы и максимальной открытости, что вызывало уважение и со стороны оппозиции», — говорит Илья Осипов.

Елена Кузнецова полагает, что новому мэру придётся трудно.

«Если бы назначили нашего, ярославца, то жители, даже если бы совершал ошибки, то прощали и помогали в чём-то. К назначенному человеку снисхождения не будет. Будут даже мелкий проступок оборачивать против него», — говорит Кузнецова.

А вот единоросс Илья Осипов считает, что любовь между новым мэром и ярославцами всё-таки возможна.

«Что называется исходных данных, не только как человека, как чиновника, его компетенции, умения управленческие — они хорошие. А как у него получится реализовать их на практике — покажет время. Ярославцы примут любого чиновника, который будет любить город, как любят его ярославцы. Горожане это очень чувствуют. Не прощают неискренности и неуважения», — считает Илья Осипов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя правительства Ярославской области Артём Молчанов был избран мэром города на заседании муниципалитета 7 ноября. За него проголосовали 36 депутатов из 38 присутствующих.