Бишкек, 8 ноября, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Министерство просвещения России и министерство образования Киргизии договорились об отправке 150 российских педагогов в киргизские школы в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба образовательного ведомства.

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Методическую помощь им будет оказывать специалисты одного из ведущих педагогических вузов — Башкирского государственного педагогического университета.

Стороны также подписали соглашение о деятельности школы, построенной в Киргизии «Газпромом». Преподавание в этом учебном заведении будет вестись на русском языке и по российским образовательным стандартам.

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