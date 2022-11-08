Казань, , 17:11 — REGNUM В Татарии в суд направлено уголовное дело по обвинению 50-летнего бывшего начальника управление материально-технического обеспечения ГУ МЧС России по РТ в халатности. Как сообщает следственное управление СКР по РТ, мужчина причастность к совершению преступления не признал.

Фемида Дарья Драй © ИА REGNUM

По версии следствия, в 2017–2020 годы в рамках подготовки и исполнения госконтрактов МЧС РТ с одной из фирм на выполнение капитального ремонта пожарных автомобилей, начальник управления ненадлежащим образом исполнил свои обязанности по разработке предложений по ремонту и контролю за ним. В результате вместо капитального фирма провела текущий ремонт. Реальная стоимость работ была значительно ниже, чем оговаривалось в контрактах.

Ущерб МЧС РТ составил более 65,6 млн рублей.

Напомним, в Татарии генерального директора ООО «Сигналдортранс» обвиняют в мошенничестве и подделке документов по капитальному ремонту более 100 пожарных машин.

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