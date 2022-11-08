Москва, , 17:28 — REGNUM 21-летний хавбек московского «Спартака» и сборной России по футболу Даниил Хлусевич высказался о борьбе клуба с санкт-петербургским «Зенитом» за победу в Мир Российской Премьер-лиге сезона 2022/23.

Даниил Хлусевич Антон Зайцев

«Еще впереди целый круг, поэтому все впереди», — цитирует Хлусевича издание Sport24.

После 16 сыгранных матчей чемпионата России «Спартак», одержав девять побед и набрав 33 очка, занимает чистое второе место в турнирной таблице. От «Зенита» «красно-белых» отделяет шесть очков.

27 ноября «Зенит» и «Спартак» сыграют между собой в матче шестого тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России 2022/23. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский», а стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.