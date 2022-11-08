Париж, , 22:34 — REGNUM Читатели французской газеты Le Figaro дали понять, что выступают против «отмены» русской культуры. Об этом 8 ноября сообщает портал ИноСМИ.

Владимир Спиваков Kremlin.ru

Дискуссия развернулась под статьёй издания, посвящённой отстранению Владимира Спивакова от руководства Кольмарским международным фестивалем.

Пользователи назвали произошедшее со Спиваковым «скандалом», подчеркнув, что они не собираются отказываться от русской культуры. Они также высмеяли решение организаторов музыкального конкурса, обратив внимание, что они идут на поводу у политических обстоятельств.

Напомним, ранее Владимир Спиваков назвал решение организаторов Кольмарского международного фестиваля проявлением трусости. Стоит отметить, что в феврале 2022 года музыкант подписал письмо против специальной военной операции России на территории б. УССР.