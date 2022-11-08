Бишкек, 8 ноября, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Власти Киргизии вводят запрет на вывоз пшеничной муки из страны. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики. Исключением является реэкспорт, транзит и гуманитарная помощь, оказываемая кабинетом министров.

(сс) Alexas_Fotos Мука

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Отмечается, что ограничения на экспорт носят временный характер — запрет будет действовать в течение шести месяцев.

При этом в период с 1 ноября по 31 декабря 2022 года экспорт пшеничной муки за пределы Евразийского экономического союза будет ограничен объёмом в 100 тысяч тонн.

Своё решение правительство Киргизии объясняют необходимостью обеспечить продовольственную безопасность страны и стабилизировать рыночные цены на продовольствие.

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