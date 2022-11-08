Доха, 8 ноября, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Представитель чемпионата мира по футболу в Катаре в интервью немецкой телекомпании ZDF связал гомосексуализм с «нарушениями в мозге». Данное заявление амбассадор сделал на фоне давления сторонников ЛГБТ-сообщества на страну Персидского залива в преддверии подготовки к проведению мирового турнира, сообщает 8 ноября Reuters.

Fifa.com

Бывший катарский футболист Халид Салман затронул во время интервью вопрос о гомосексуальности, пропаганда которой запрещена в консервативной мусульманской стране.

Ранее представители европейских футбольных федераций потребовали от международной федерации футбола FIFA привлечь во время международных матчей и на чемпионате мира 2022 года в Катаре внимание к правам геев и женщин, которых, по мнению правозащитных групп, катарские законы дискриминируют.

«Здесь они должны принять наши правила. Гомосексуализм — это харам. Вы знаете, что означает харам?», — спросил Салман.

Когда журналист попросил объяснить, почему гомосексуализм является в исламе харамом, бывший спортсмен ответил: «Я не считаю себя строгим мусульманином, но почему это харам? Потому что речь идет о нарушении работы мозга».