Белград, 8 ноября, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Бывший посол Нидерландов в Косово Роберт Босх 7 ноября прокомментировал массовые отставки сербов из властных институтов, управляемых из Приштины, в Косово.

Иероним Босх. Путник (фрагмент)

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, массовые акции протеста сербов в Косово Босх назвал попыткой подорвать «все, что было достигнуто за более 10 лет диалога».

«Эта акция, спровоцированная Белградом, подрывает все, что было достигнуто за более чем 10 лет в процессе нормализации отношений между Сербией и Косово. Это значит, что режим Вучича показал свое истинное лицо: у него нет стремления к миру и примирению. Куда мы идем…», — посетовал Босх.

5 ноября депутаты «Сербского списка» вернули свои мандаты депутатов парламента Косово, 6 ноября в отставку подали главы четырех муниципалитетов Косово и сербские служащие полиции.