Ростов-на-Дону, , 17:34 — REGNUM Отделение штаба #МыВместе, работа которого организована в ростовской области, получил около 2 тыс. обращений от семей мобилизованных. Почти все заявки отработаны. Об этом в своём телеграм-канале 8 ноября написал донской губернатор Василий Голубев.

Василий Голубев Donland.ru

«Всего поступило около 2 тысяч заявок, 95% из них исполнены. Оставшиеся — находятся в работе», — уточнил глава региона.

Большая часть обращений связана с адресной или бытовой помощью. Треть обратившихся нуждалась в юридической помощи, ещё часть — в решении вопросов, связанных с устройством детей в детский сад, трудоустройством или получением образования.

ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым в Сочи 1 ноября указал на необходимость оказания поддержки семьям военнослужащих, выполняющих свой воинский долг и защищающих Отечество.