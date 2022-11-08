Кемерово, , 17:33 — REGNUM В ближайшие дни жители Кемеровской области почувствуют зимнее дыхание природы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном гидрометцентре.

Зима Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Но если по температурам мы будем в климатических нормах ноября, то осадков пока недостаточно для устойчивого снежного покрова», — уточнили в гидромете.

По прогнозам синоптиков, в течение недели погода на территории Кузбасса будет меняться, резких перепадов температуры и давления не ожидается, местами будут наблюдаться небольшие осадки. Температура воздуха в ночные часы будет понижаться до — 3…-8 ºС, местами до — 13 ºС.

Отметим, что 9 ноября в Кемеровской области ожидается переменная облачность, местами снег и гололёд, ветер западный 3-8 м/с, днём порывы до 13 м/с, температура воздуха ночью — 1…-6 ºС, местами до — 11 ºС, днём — — 3…+2 ºС.