Санкт-Петербург, 8 ноября, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Сотрудники энергетической компании повредили трубопровод с холодной водой во время прокладки тепловых сетей, вода затопила Долгоозерную улицу в Приморском районе Северной столицы, сообщили 8 ноября в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

vk.com/today78 Вода затопила Долгоозерную улицу в Петербурге (группа в «ВК» Питер сегодня | Санкт-Петербург 24/7)

Авария произошла около дома 1 по Долгоозерной улице. В ходе работ по прокладке тепловых сетей компанией «Энергетическое Строительство» была повреждена магистраль холодного водоснабжения диаметром 600 мм.

«В настоящее время бригада ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» занимается локализацией вытекания», — сообщили в пресс-службе, добавив, что также на адрес направлена дополнительная бригада предприятия для отвода воды с проезжей части.

«Все абоненты обеспечены услугами холодного водоснабжения», — добавили в городском Водоканале.