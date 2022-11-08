Бишкек, 8 ноября, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Киргизия занимает третье место в рейтинге самых популярных и привлекательных стран-участниц СНГ для зимнего туризма и отдыха, составленном аналитиками «ТурСтат».

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Отмечается, что в Киргизии зимой туристов наиболее сильно привлекают города Бишкек и Каракол, горнолыжный курорт «Каракол» и базы в горах близ столицы республики, а также курорты на южном берегу высокогорного озера Иссык-Куль.

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Первое место авторы рейтинга присудили Казахстану, а второе досталось Азербайджану. Также в топ-5 популярных своим зимним туризмом стран смогли попасть Узбекистан и Армения.

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