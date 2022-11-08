Белгород, , 17:03 — REGNUM Уголовное дело об угрозе убийством возбуждено в отношении 42-летнего жителя Белгорода, вручившего приятелю муляж гранаты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Муляж гранаты Ф-1 Управление Росгвардии по Оренбургской области

По предварительным данным, вечером 2 ноября в одной из квартир Белгорода между двумя мужчинами произошла ссора. Хозяин жилья достал из кармана предмет, похожий на гранату, выдернул чеку и передал гостю. Опасаясь за свою жизнь, 32-летний гость вышел из квартиры на улицу и сам позвонил в полицию с просьбой о помощи.

На разминирование предмета прибыли взрывотехники Росгвардии, жилой квартал был оцеплен. Специалисты идентифицировали опасный снаряд, как муляж.

Подозреваемый задержан, он подписал обязательство о явке. Санкция статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.