Санкт-Петербург, , 17:01 — REGNUM В Ленинградской области планируют поднять минимальный размер заработной платы и прожиточного минимума. Об этих планах 8 ноября рассказал глава комитета финансов региона Роман Марков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

Относительно 2022 года уровень минимальной зарплаты в следующем году в Ленобласти увеличится на 9%, а величина прожиточного минимума превысит показатель текущего года на 10%.

«Размер МРОТ в Российской Федерации, по нашему прогнозу, составит 16 242 рублей. Величина прожиточного минимума в Ленинградской области для трудоспособного населения — 16 887 рублей (с ростом на 10%). И размер минимальной заработной платы, мы предполагаем, — 17 385 рублей», — заявил Марков.

Отметим, что в текущем году величина МРОТ в России составляет 15 279 рублей. Размер минимальной заработной платы в Ленобласти составляет 15 950 рублей, а прожиточный минимум для трудоспособного населения определён на уровне 15 324 рубля.

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