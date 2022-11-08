Владимир, 8 ноября, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Информацию о погибшем в ходе специальной военной операции жителе Владимирской области проверяют власти региона. Об этом 8 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

В Министерство обороны направлен официальный запрос. Пока подтверждения этой информации нет, в администрации заявили, что находятся на связи с семьёй бойца.

Также известно, что при предотвращении попытки прорыва линии фронта силами ВСУ ранены четверо жителей Владимирской области. Сейчас военнослужащие находятся в госпитале, им будет оказана вся необходимая помощь.