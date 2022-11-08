Херсон, 8 ноября, 2022, 16:50 — ИА Регнум. В Херсоне почти полностью отсутствует телефонная связь, а мобильного интернета нет уже сутки, сообщил 8 ноября в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

При этом в городе работают аварийные и коммунальные службы, а также рынки, отметил он.

Противник не ведет активных наступательных действий, ВСУ накапливают силы для атаки на Берислав, рассказал также Коц.

Ранее заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что попытка ВСУ провести наступление на Херсон 8 ноября захлебнулась. По мнению ряда военных экспертов, киевская армия таким образом проводила разведку боем.