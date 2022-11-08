Ханты-Мансийск, , 17:05 — REGNUM Жители Югры помогают мобилизованным землякам тёплой одеждой, бытовой техникой и даже песнями. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Ансамбль русской песни «Млада» Оперативный штаб Югры

Шесть исполнительниц ансамбля русской песни «Млада» поддержали военнослужащих из Югры в учебных центрах.

«Нас благодарили за наше творчество и даже кричали троекратное «Ура»!». Программа получилась очень позитивной. Было ощущение, будто мы знаем этих людей много-много лет и приехали выступать для своих лучших друзей», — делится впечатлениями от выступления перед военнослужащими одна из участниц «Млады».

Такие стиральные машинки пригодятся в походе Оперативный штаб Югры

Мастерицы серебряного возраста из Нягани связали и отправили для мобилизованных земляков 195 пар носков. Другие неравнодушные люди собрали небольшие стиральные машинки и продовольствие для бойцов, которые сейчас проходят военную подготовку.

Тёплые носки защитникам Оперативный штаб Югры

Как ранее сообщало ИА REGNUM, актёр театра финно-угорских народов «Солнце» из Ханты-Мансийска Геннадий Ершов был призван во время частичной мобилизации, как десантник, и проходит обучение в одном из центров Западной Сибири.

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