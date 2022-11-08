Сочи, Краснодарский край, 8 ноября, 2022, 16:55 — ИА Регнум. 33-летний фланговый нападающий бразильского происхождения Жоазиньо опроверг информацию о своем уходе из российского футбольного клуба «Сочи».

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Сочи» Жоазиньо

«Вообще ничего не знаю об этом, ничего не слышал. У меня контракт с «Сочи», я ни с кем не разговаривал. Насчет продления контракта пока не думал. Вернусь к этому вопросу к концу сезона, как обычно», — цитирует Жоазиньо издание «Спорт-Экспресс».

За «Сочи» Жоазиньо выступает с 11 августа 2020 года после перехода из московского «Динамо» на правах свободного агента. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 33-летнего нападающего в 800 тысяч евро.

В текущем сезоне на счет Жоазиньо два гола в ворота московского «Локомотива» в 13 матчах регулярного чемпионата России.