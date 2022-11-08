Москва, 8 ноября, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Министерство финансов России в октябре направило 259,7 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие дефицита бюджета. Об этом сообщает 8 ноября пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«В октябре 2022 года в соответствии с приказом Минфина часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 3 млрд 455,3 млн евро, 375 млн фунтов стерлингов и 63 млрд 572,9 млн. японских иен была реализована за 259 млрд 735,7 млн рублей, а вырученные средства зачислены на единый счёт федерального бюджета в целях финансирования его дефицита», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Минфин сообщил, что ФНБ в октябре вырос на 582 млрд рублей и по состоянию на 1 ноября составил 11 трлн 374,1 млрд рублей, или 8,5% ВВП, прогнозируемого на 2022 год.