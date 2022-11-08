Мадрид, 8 ноября, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Каждый четвертый молодой человек в Испании придерживается расистских и ксенофобских взглядов, и в основном это мужчины, придерживающиеся крайне правых идеологических взглядов, а главными жертвами становятся цыгане и выходцы из стран Африки. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на исследование «Молодежь и расизм. Исследование расистских и ксенофобских представлений и настроений среди молодежи Испании».

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Специалисты опросили 1200 молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет, на выбор предлагалось несколько вариантов.

В отчете показаны значительные различия в зависимости от пола. Женщины демонстрируют выраженный «антирасистский» характер.

Респонденты винят в распространении расистского дискурса в основном некоторые СМИ и тот образ иммиграции, который они создают (60,4%) и ксенофобские предложения крайне правых партий (49,7%), а 40,3% считают, что в основе расистского дискурса лежит недостаточная адаптация иммигрантов.

Тремя основными основаниями для дискриминации в Испании являются этническое происхождение (42,3%), пол (40,5%) и сексуальная ориентация (39%). Дискриминация по признаку страны или места происхождения находится на пятом месте (31,5%), а расовые признаки — на шестом (21,6%).

Только 26% респондентов заявили, что никогда не чувствовали себя дискриминированными.